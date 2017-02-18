Рост дефицита Пенсионного фонда связан со снижением ЕСВ - Рева
Рост дефицита Пенсионного фонда в прошлом году связан со снижением минимального единого социального взноса. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет Зеркало недели.
"Откуда берется дефицит? На 1 января 2015 минимальная пенсия составляла 949 грн, минимальная зарплата - 1,22 тыс. грн, минимальный взнос тогда, при 38%, составил 462,8 грн в месяц. Это практически покрывало потребности пенсионной системы. Что произошло 2016? Минимальная пенсия тогда была 1074 грн, минимальная зарплата - 1378, а минимальный взнос, после снижения ЕСВ, составлял 303 грн. Очевидно, что средств на все не хватает. Бюджет ПФ в прошлом году был 257 млрд грн, из которых собственных поступлений было 112 млрд, а еще 145 млрд - дотации из госбюджета", - сказал Рева.
С 1 января 2017 года, вместе с минимальной зарплатой, был также повышен и ЕСВ, что позволит обеспечить потребности Пенсионного фонда, объяснил Рева.
"При минимальной пенсии 1,25 тыс. грн и минимальной зарплате 3,2 тыс. грн минимальный взнос составит 704 грн в месяц. По нашим расчетам, это позволит в полной мере обеспечить потребности Пенсионного фонда и избавиться от дефицита. Когда мы начинали реформирование "минималки", прежде всего думали именно об этом. Минимальная зарплата не только должна соответствовать реальному прожиточному минимуму, она еще и должна коррелировать с минимальной пенсией", - подчеркнул он.
Важно донести до граждан, что если они хотят получать пенсию в 60 лет, то должны платить взносы в 35 лет, добавил Рева.
"Сейчас у нас 12 млн пенсионеров и 26 млн граждан трудоспособного возраста. Из этих 26 млн трудоспособных занятых (наемных сотрудников и предпринимателей) 16 млн. Где-то около 2 млн - это безработные по методике Международной организации труда. Где еще 8 млн, никто не знает. Возможно, в теневом секторе, возможно, на заработках за границей. Но даже не это смущает, а то, что из работающих 16 млн только 10 млн платят ЕСВ. Знаете, почему? Потому что каждый из них считает, что когда ему исполнится 60 лет, он все равно получит минимальную пенсию", - отметил Рева.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал увеличение пенсионных выплат после принятия реформы.
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