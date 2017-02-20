МВФ выделит Монголии пакет финансовой помощи

Монголия договорилась с МВФ о предоставлении финансовой помощи в размере $5,5 млрд

Монголия заключила соглашение с Международный валютным фондом (МВФ) и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд. Об этом сообщает BBC.



Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.



Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.



Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.



Взамен Монголия обязалась провести ряд мер по сокращению бюджетного дефицита, однако расходов на социальные нужды это не коснется.



В прошлом году рост ВВП в Монголии составил 1%, что стало самым низким показателем за семь лет.



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