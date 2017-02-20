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МВФ выделит Монголии пакет финансовой помощи

20.02.2017 09:46
Монголия договорилась с МВФ о предоставлении финансовой помощи в размере $5,5 млрд
Фото: EPA

Монголия заключила соглашение с Международный валютным фондом (МВФ) и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд. Об этом сообщает BBC.

Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.

Взамен Монголия обязалась провести ряд мер по сокращению бюджетного дефицита, однако расходов на социальные нужды это не коснется.

В прошлом году рост ВВП в Монголии составил 1%, что стало самым низким показателем за семь лет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, МВФ
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