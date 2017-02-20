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Рашкован назначен представителем Украины в МВФ

20.02.2017 10:09
Заместителем директора от Украины в Международном валютном фонде назначен Владислав Рашкован
Владислав Рашкован (фото - пресс-служба НБУ)

Владислав Рашкован назначен новым заместителем директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Рашкован начнет работу в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне с 27 февраля этого года.

Срок пребывания в должности заместителя исполнительного директора в МВФ - четыре года. Решение о назначении на должность принимают руководители региональной группы стран-членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами, в которую входит Украина. Членами этой группы являются 15 государств (Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Израиль, Кипр, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Румыния, Украина, Хорватия, Черногория).

Владислав Рашкован возглавил Департамент стратегии и реформированию банковской системы НБУ в апреле 2014 года.

С апреля 2014 был членом правления НБУ, с ноября 2014 году до 1 августа 2016 - заместителем председателя Нацбанка, ответственным за реформы. По его инициативе была создана дорожная карта реформы финансового сектора Украины, отмечает НБУ.

О новом назначении Рашкована сообщила также инвестиционная компания SD-Capital, партнером которой он является. "Предложение, полученное Владиславом, обсуждалось на встрече партнеров SD-Capital", - гласит сообщение.

SD-Capital - инвестиционная компания, созданная в 2016 году Андреем Ставницером и Филиппом Грушко, которая специализируется на сферах транспорта, инфраструктуры, аграрной и банковской сфере

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, МВФ
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