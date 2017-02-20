Прямые потери от российского эмбарго составили $0,4 млрд – Кубив

Общий ущерб оценивается приблизительно в $1 млрд

Прямые потери Украины от введенного Россией в 2016 г. продуктового, торгового и транзитного эмбарго в отношении украинского экспорта, составляют порядка $0,4 млрд. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, сообщает УНИАН.

"Россия не только приостановила договор о зоне свободной торговли, который действовал с 2011 года, но и ввела продовольственное эмбарго на некоторую продукцию из Украины, запретила транзит украинской продукции в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику. Прямые потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются в объеме более $0,4 млрд, - сказал Кубив. - Наибольшие потери - в сфере экспорта электрических машин, ядерных реакторов, котлов, продуктов неорганической химии, черных металлов. И это, повторюсь, только прямые потери. В общем оцениваем ущерб приблизительно в $1 млрд".

При этом первый вице-премьер отметил, что Украина прилагает усилия восстановления нарушенных торговых связей.

"Мы работаем в двух направлениях. С одной стороны - подали иск в ВТО против РФ об ограничении транзита. В этом деле есть четкие юридические аргументы, неопровержимые доказательства и поддержка ключевых зарубежных партнеров, среди которых ЕС и США, - сказал Кубив. - С другой стороны - не теряем рабочего контакта с Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном. Вплоть до 2020 года должны выполнить ориентировочный график проведения совместных межправительственных комиссий по вопросам сотрудничества, активно участвуем в международных форумах и выставках, чтобы продолжать экономический и политический диалог с этими странами. Из ближайших мероприятий - Международная специализированная выставка Экспо-2017 в Астане".

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли.

Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле прошлого года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в результате закрытия рынков Российской Федерации Украина потеряла не менее $15 млрд.

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