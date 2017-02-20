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Доходы местных бюджетов выросли до 144 млрд грн

20.02.2017 10:49
Доходы местных бюджетов выросли в прошлом году на 44%
Геннадий Зубко

Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации выросли в прошлом году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Доходы местных бюджетов в 2015 году составили 99,8 млрд гривень. В 2016 году эта цифра уже составила 144 млрд грн, что на 16% больше, чем было заложено местными властями. Также дополнительно в местные бюджеты поступило 49 млрд грн. Это результаты начатой в 2014 году реформы децентрализации, и эти показатели будут увеличиваться", - считает министр Геннадий Зубко.

В госбюджете на 2017 год увеличены размеры образовательной и медицинской субвенции, добавил он.

"По состоянию на 1 января 2017 года остатки на счетах местных бюджетов составили 52 млрд грн, по сравнению с 35 млрд грн в 2016 году. В госбюджете на 2017 год увеличены размеры образовательной субвенции на 8,1 млрд грн (с 44,5 в 2016 году до 52,6 в 2017 году), а также медицинской субвенции на 11 млрд грн (с 44,4 в 2016 году до 55,5 в 2017 году)", - отметил Зубко.

Также предусмотрена дополнительная дотация в размере 14,9 млрд грн из государственного бюджета местным бюджетам на здравоохранение и образование.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет
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