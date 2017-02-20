В прошлом году бизнесу возместили НДС на 94 млрд грн
Объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2016 году составил 94 млрд грн, что на 38% больше показателя за 2015 год. Об этом рассказала глава Госказначейства Татьяна Слюз, пишет УНИАН.
"Если сравнить статистику возмещения НДС, то в 2015 году сумма составляла 68 млрд грн, в 2016 году - 94 млрд грн", - сказала она.
Слюз отметила, что, начиная с мая 2014 года, Госказначейство ежемесячно публикует данные о возмещении НДС по каждому физическому или юридическому лицу.
По ее словам, наибольший удельный вес получателей возмещения НДС имеют Киевская, Днепропетровская и Запорожская области, а наибольший объем возмещения получают экспортеры.
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