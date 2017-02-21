Нидерланды подсчитали прибыль от свободной торговли с Украиной

Прогнозируется, что голландский реальный ВВП увеличится на 177 млн евро в результате соглашения о свободной торговле Украина-ЕС

Экономика Нидерландов получит положительный, но небольшой эффект роста вследствие действия Соглашения о зоне свободной торговли ЕС-Украина. Ожидается рост на уровне 0,03% ВВП или 177 млн евро. Об этом говорится в докладе Исследовательского института SEO Economisch Onderzoek, созданного на базе факультета экономики Университета Амстердама, сообщает ЕП.

"Голландский экспорт товаров в Украину существенно снизился в период с 2012-2015 годов, но вырос на 18% за 11 месяцев 2016 года. При этом восстановление объемов экспорта совпадает с первым годом в ходе применения ЗСТ на временной основе", - говорится в докладе.

В 2016 году голландский экспорт в Украину вырос за счет машин и оборудования, а также растительной продукции.

Прогнозируется, что в результате действия соглашения о ЗСТ, голландский экспорт в Украину может увеличиться почти в три раза, с 1,5 млрд евро до примерно 4,2 млрд евро. Голландский импорт из Украины, по прогнозам, почти удвоится - с 0,7 млрд евро до 1,3 млрд евро.

Прогнозируется, что голландский реальный ВВП увеличится на 177 млн евро в результате соглашения о свободной торговле. Это эквивалентно росту на 0,03% относительно уровня ВВП в 2015 году, говорится в докладе.

Напомним, Нидерланды до сих пор окончательно не ратифицировали соглашение о ЗСТ между ЕС и Украиной, но оно временно применяется с 1 января 2016 года.

Нижняя палата парламента Нидерландов будет голосовать за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом 23 февраля.

Сенат будет голосовать уже после парламентских выборов в марте, во время которых избирается состав нижней палаты. Ожидается, что парламент Нидерландов сможет ратифицировать Соглашение об ассоциации через два-три месяца.