Нидерланды подсчитали прибыль от свободной торговли с Украиной
Экономика Нидерландов получит положительный, но небольшой эффект роста вследствие действия Соглашения о зоне свободной торговли ЕС-Украина. Ожидается рост на уровне 0,03% ВВП или 177 млн евро. Об этом говорится в докладе Исследовательского института SEO Economisch Onderzoek, созданного на базе факультета экономики Университета Амстердама, сообщает ЕП.
"Голландский экспорт товаров в Украину существенно снизился в период с 2012-2015 годов, но вырос на 18% за 11 месяцев 2016 года. При этом восстановление объемов экспорта совпадает с первым годом в ходе применения ЗСТ на временной основе", - говорится в докладе.
В 2016 году голландский экспорт в Украину вырос за счет машин и оборудования, а также растительной продукции.
Прогнозируется, что в результате действия соглашения о ЗСТ, голландский экспорт в Украину может увеличиться почти в три раза, с 1,5 млрд евро до примерно 4,2 млрд евро. Голландский импорт из Украины, по прогнозам, почти удвоится - с 0,7 млрд евро до 1,3 млрд евро.
Прогнозируется, что голландский реальный ВВП увеличится на 177 млн евро в результате соглашения о свободной торговле. Это эквивалентно росту на 0,03% относительно уровня ВВП в 2015 году, говорится в докладе.
Напомним, Нидерланды до сих пор окончательно не ратифицировали соглашение о ЗСТ между ЕС и Украиной, но оно временно применяется с 1 января 2016 года.
Нижняя палата парламента Нидерландов будет голосовать за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом 23 февраля.
Сенат будет голосовать уже после парламентских выборов в марте, во время которых избирается состав нижней палаты. Ожидается, что парламент Нидерландов сможет ратифицировать Соглашение об ассоциации через два-три месяца.
- Нидерланды подсчитали прибыль от свободной торговли с Украиной 09:05
- ЕС ожидает от Великобритании выплаты €60 млрд компенсации 17:08
- На обслуживание госдолга в прошлом году потрачено 96 млрд грн 14:13
- НБУ: Украина может потерять до $2 млрд из-за блокады 13:41
- Минфин ищет советника для размещения евробондов 13:08
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4912
-
4115
-
3974
-
2906
-
2560
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,02/27,05 17:34
- Фонд гарантирования вкладов хочет удешевить обслуживание долга 16:45
- 13 банков полностью рассчитались с Фондом гарантирования вкладов 14:50
- Прибыль HSBC сократилась более чем вчетверо 14:21
- Кабмин выделил более 110 млн грн пострадавшим участникам Майдана 12:51