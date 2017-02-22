Минфин одолжил почти 710 млн грн на внутреннем рынке

Вчера Министерство финансов провело аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов вчера, 21 февраля на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 709,66 млн грн. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.



Минфин уточняет, что привлек 268,78 млн грн в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения шесть месяцев со средневзвешенной доходностью 14,3% годовых, еще 440,88 млн грн - облигаций сроком один год с доходностью 15,2% годовых.



Кроме того, к размещению предлагались госбонды со сроком обращения 77 и 252 дня, но на их покупку заявки не поступали.



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