НБУ ужесточил меры по предотвращению оттока капитала в Россию
Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил меры для недопущения оттока капитала в Российскую Федерацию как государство-агрессор. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.
"Отныне Национальный банк имеет право отказывать в выдаче индивидуальных лицензий на осуществление отдельных валютных операций, если выявит в поданных документах информацию о том, что участником или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является лицо, имеющее местонахождение в стране, признана Верховной Радой Украины государством-агрессором/государством-оккупантом", - сказано в сообщении.
В НБУ напомнили, что РФ была признана государством-агрессором согласно Закону "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", постановлениями Верховной Рады Украины от 27.01.2015 №129-VIII и от 21 04.2015 №337-VIII .
В связи с этим НБУ внес изменения в инструкцию о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу, положение о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций, положение о порядке выдачи НБУ индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины.
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