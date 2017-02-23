Верховная Рада отказалась возобновлять работу налоговой милиции

Народные депутаты не поддержали правки в Налоговый кодекс, которые восстанавливали действие налоговой милиции

Депутаты Верховной Рады отказались восстанавливать налоговую милицию. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в Налоговый кодекс по поводу налогообложения наследства N0940 во втором чтении проголосовали 278 депутатов.



При этом во время обсуждения проекта депутаты не поддержали поправки главы налогового комитета парламента Нины Южаниной, которые восстанавливали действие налоговой милиции.



В законе остались только положения об освобождении от налогообложения при получении наследства наследниками второй очереди.



Ранее в ходе прохождения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (закон N1797-VIII) в конце 2016 года в Раде была допущена техническая ошибка при изменении нумерации пунктов, что внесло путаницу в законодательство о налоговой милиции.



Однако налоговая милиция заявила о продолжении законной работы.



30 января Министерство финансов сообщило, что представит законопроект о создании Службы финансовых расследований, аккумулирующей функции налоговой милиции и экономических подразделений силовых структур. В начале февраля министр финансов Александр Данилюк сообщил, что на совещании под председательством премьер-министра была достигнута договоренность о доработке законопроекта Минфина о создании финансовой полиции в кратчайшие сроки.



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