НБУ купил у банков $12,5 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,93 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 23 февраля, $12,5 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты объемом $15,7 млн по курсу от 26,9299 грн/долл до 27,94 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 26,9299 грн/долл до 26,93 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,93 грн/долл, сообщает НБУ.



Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 96%.



На аукционе 16 февраля НБу купил более $28 млн.



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