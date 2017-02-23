МВФ не видит необходимости в списании части долга Греции

На данный момент Международный валютный фонд не намерен проводить реструктуризацию долгов Греции

Международный валютный фонд (МВФ) не считает необходимым проводить реструктуризацию долгов Греции. Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард, пишет Deutsche Welle.



"В списании части долга Афин на данный момент нет необходимости", - считает Кристин Лагард.



Текущий долг будет перестроен, например, путем снижения процентных ставок или изменением сроков погашения кредитов, объяснила она.



Глава МВФ в целом положительно оценила деятельность греческого правительства, которое пытается выполнить требования международных кредиторов. "Мы сейчас настроены гораздо более оптимистично", - отметила Лагард.



Директор-распорядитель Фонда призвала власти Греции до дальнейших реформ налоговой и пенсионной системы.



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