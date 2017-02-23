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МВФ не видит необходимости в списании части долга Греции

23.02.2017 15:53
На данный момент Международный валютный фонд не намерен проводить реструктуризацию долгов Греции
Кристин Лагард (фото - EPA)

Международный валютный фонд (МВФ) не считает необходимым проводить реструктуризацию долгов Греции. Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард, пишет Deutsche Welle.

"В списании части долга Афин на данный момент нет необходимости", - считает Кристин Лагард.

Текущий долг будет перестроен, например, путем снижения процентных ставок или изменением сроков погашения кредитов, объяснила она.

Глава МВФ в целом положительно оценила деятельность греческого правительства, которое пытается выполнить требования международных кредиторов. "Мы сейчас настроены гораздо более оптимистично", - отметила Лагард.

Директор-распорядитель Фонда призвала власти Греции до дальнейших реформ налоговой и пенсионной системы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис в Греции, МВФ, ЕС
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