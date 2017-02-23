МВФ не видит необходимости в списании части долга Греции
Международный валютный фонд (МВФ) не считает необходимым проводить реструктуризацию долгов Греции. Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард, пишет Deutsche Welle.
"В списании части долга Афин на данный момент нет необходимости", - считает Кристин Лагард.
Текущий долг будет перестроен, например, путем снижения процентных ставок или изменением сроков погашения кредитов, объяснила она.
Глава МВФ в целом положительно оценила деятельность греческого правительства, которое пытается выполнить требования международных кредиторов. "Мы сейчас настроены гораздо более оптимистично", - отметила Лагард.
Директор-распорядитель Фонда призвала власти Греции до дальнейших реформ налоговой и пенсионной системы.
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