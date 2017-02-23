 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.86  27.18   EUR:  28.14  28.79
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Бывшего главу МВФ приговорили к 4,5 годам тюрьмы

23.02.2017 16:46
Родриго Рато приговорен судом в Испании к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве
Родриго Рато (фото - EPA)

Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато приговорен судом в Испании к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с кредитными картами одного из крупнейших банков страны Bankia. Об этом сообщает BBC.

Родриго Рато возглавлял Bankia с 2010 года по 2012 год. До этого Рато был вице-премьером в правительстве Хосе Мария Аснара (1996-2004), а в 2004-2007 годах возглавлял МВФ.

Bankia была создана в 2010 году и объединила активы семи региональных сберегательных банков, которые понесли финансовые потери.

После ухода Рато финансовая группа Bankia столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и запросила помощи правительства. Тогда выяснилось, что у банка были проблемы с отчетностью. В результате финучреждение частично национализировали.

В середине февраля бывшему главе центробанка Испании Мигелю Анхелю Фернандесу Ордоньесу предъявили обвинения в связи с расследованием дела о первичном размещении на бирже Bankia в 2011 году.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров