Бывшего главу МВФ приговорили к 4,5 годам тюрьмы
Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато приговорен судом в Испании к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с кредитными картами одного из крупнейших банков страны Bankia. Об этом сообщает BBC.
Родриго Рато возглавлял Bankia с 2010 года по 2012 год. До этого Рато был вице-премьером в правительстве Хосе Мария Аснара (1996-2004), а в 2004-2007 годах возглавлял МВФ.
Bankia была создана в 2010 году и объединила активы семи региональных сберегательных банков, которые понесли финансовые потери.
После ухода Рато финансовая группа Bankia столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и запросила помощи правительства. Тогда выяснилось, что у банка были проблемы с отчетностью. В результате финучреждение частично национализировали.
В середине февраля бывшему главе центробанка Испании Мигелю Анхелю Фернандесу Ордоньесу предъявили обвинения в связи с расследованием дела о первичном размещении на бирже Bankia в 2011 году.
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