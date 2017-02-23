Союз нерушимый. Может ли возродиться ВТО

При трамповском протекционизме в США и дезинтеграции в Евросоюзе роль ВТО может существенно вырасти, считает Арвинд Субраманиан

Всемирная торговая организация слишком долга чахла, говоря словами Т.С. Элиота, у "вод Лемана" (то есть у озера Женева). Когда-то это был важнейшая площадка для многостороннего обсуждения вопросов торговли, однако в последние годы ВТО стала постепенно отходить на второй план. Свежие удары по глобализации, в частности, голосование за Brexit в Великобритании и избрание Дональда Трампа президентом США, означают, что данная тенденция ускорится. Но все эти последние события в реальности могут произвести обратный эффект, благодаря трем ключевым факторам, которые делают возможным возрождение ВТО - и принципа многосторонних подходов, воплощением которых является эта организация.

Первым фактором является упадок альтернативных механизмов торговых отношений. Пик влияния ВТО пришелся на начало 2000-х годов: спустя несколько лет после завершения Уругвайского раунда глобальных торговых переговоров в эту организацию стало вступать все больше стран, самой заметной из которых был Китай.

Однако в дальнейшем крупнейшие игроки мировой торговли - США и Евросоюз - переключили свое внимание с многосторонних торговых соглашений на двусторонние, а также региональные и мега-региональные соглашения. Мега-региональные соглашения, а именно Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП) и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП), представляли собой особенно серьезную угрозу для ВТО. Но именно эти соглашения администрация Трампа решила отвергнуть (или, по крайней мере, отложить).

Должны появиться новые лидеры. Но ни одна из системно значимых стран сегодня не отвечает требованиям к такому лидерству: внутренняя политическая стабильность, динамичная экономика, умеренные риски, приверженность принципу открытых рынков

Европейская интеграция оказала схожее влияние на ВТО, поскольку она привела к появлению альтернативной платформы управления торговлей внутри Европы. Однако европейские проект переживает сейчас трудные времена, ярким признаком которых стал предстоящий выход Британии из ЕС. После Brexit ВТО станет, наверное, самой важной площадкой для обсуждения торговых отношений Британии с миром. И любая дальнейшая дезинтеграция ЕС будет лишь усиливать эту тенденцию.

Конечно, региональные торговые соглашения в Азии и других регионах, вполне возможно, будут и дальше развиваться. Но должны появиться новые лидеры. А ни одна из системно значимых стран сегодня не отвечает строгим требованиям к такому лидерству: внутренняя политическая стабильность, динамичная экономика, сравнительно умеренные риски, непоколебимая приверженность принципу открытых рынков.

Хотя это может прозвучать странно, но вторым фактором, предвещающим возрождение ВТО, является нарастающее отрицательное отношение избирателей к сверхглобализации. По сути, сверхглобализация является "глубокой" интеграцией. Она не ограничивается созданием открытых рынков для товаров и услуг, а предусматривает еще и увеличение потоков иммигрантов (в США и Европе), гармонизацию регулирования (амбициозная цель ТТП и ТТИП), международное судебное вмешательство во внутренние дела (процедуры урегулирования отношений с инвесторами в рамках НАФТА и ТТП). В случае ЕС предусмотрена даже единая валюта. Для такой интеграции намного более эффективен регионализм, а не ВТО.

Теперь, в условиях глобализации без "глубокой" части, ВТО может снова стать привлекательным местом для ведения бизнеса странами, участвующими в международной торговле. Не следует заблуждаться: впереди будет еще очень много процессов глобализации, которым потребуется содействие и управление со стороны ВТО, что, в частности, вызвано неумолимым маршем технологий. Связывающая разные страны сетевая структура торговли и инвестиций, воплощаемая в глобальной цепочке стоимости (Аадитиа Маттоо из Всемирного банка и я называем это "переплетенной глобализацией"), не допустит значительного отката назад.

Третий фактор, который может вдохнуть новую жизнь в ВТО: выбранная администрацией Трампа протекционистская позиция. Если США повысят пошлины или введут пограничную коррекцию налога на прибыль, которая поощряет экспорт и штрафует импорт, тогда торговые партнеры этой страны, скорее всего, обратятся к ВТО в качестве третейского судьи, поскольку ранее эта организация уже демонстрировала свою способность решать торговые споры.

В результате, ВТО может стать тем местом, где будет контролироваться и сдерживаться торговая политика Америки. Универсальный характер членства в ВТО, ранее считавшийся препятствием для стран, которые хотели принятия новых правил и соглашений, может теперь оказаться ее главной силой, потому что он придает ей высокую степень легитимности, а это критически важно для минимизации напряжения в торговых отношениях и риска конфликтов.

В книге "Затмение" я доказывал, что система многосторонних отношений обеспечила нас наилучшими инструментами, гарантирующими мирный подъём новых держав. Но, похоже, что в равной степени этот тезис применим и к ситуации урегулирования отношений с державами, отступающими с мировой сцены.

Впрочем, возрождение ВТО не произойдет автоматически. Заинтересованные стороны должны активно к этому стремиться. Самыми очевидными кандидатами на эту роль являются страны с экономикой среднего размера, которые больше всех выиграли от глобализации и которые, в отличие от США и некоторых стран Европы, сейчас не испытывают давления со стороны общества, отрицающего глобализацию.

ВТО может стать тем местом, где будет контролироваться и сдерживаться торговая политика Америки

В число адвокатов системы многосторонних отношений должны войти Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Новая Зеландия, Южная Африка, Великобритания, а также, возможно, Китай и Япония. Поскольку ни одна из этих стран (за исключением Китая) не обладает крупной экономкой, они должны коллективно заняться защитой открытых рынков.

Кроме того, они должны открыть собственные рынки не только в традиционных сферах (сельское хозяйство и промышленность), но и в новых, таких как услуги, инвестиции и стандарты. Тем самым, эти страны отреагируют на увлечение сиюминутными подходами к вопросам открытости, к которым вынуждены перейти их более крупные торговые партнеры.

Мир нуждается в решительном ответе на упадок сверхглобализации. Таким ответом могут стать многосторонние подходы, которые будут отстаивать страны с экономикой среднего размера, активно участвующие в мировой торговле и заинтересованные в сохранении открытости. Им следует теперь направиться к берегам Лемана.

Арвинд Субраманиан - главный экономический советник правительства Индии

Copyright: Project Syndicate, 2017

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