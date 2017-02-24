Осада гривни. Как блокада Донбасса повлияет на валютный курс

Через несколько месяцев рынок ощутит снижение притока валюты

В конце января активисты в знак протеста торговли с ОРДЛО перекрыли железнодорожные пути с Донбасса, после чего в Украину прекратились поставки антрацита с неподконтрольных территорий. 15 февраля Кабинет министров ввел чрезвычайное положение в энергетике. Сектор зависит от поставок угля из оккупированных районов Донбасса - на антраците работают семь тепловых электростанций и многие электроцентрали. Как ранее сообщала LIGA.net, до 15% всей электроэнергии в Украине производится на топливе из зоны АТО.

Из-за нехватки антрацита уже несколько суток заблокирована работа ряда металлургических предприятий. Производство остановили Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь группы Метинвест, предприятия корпорации ИСД в Алчевске. Затяжная блокада ставит под угрозу работу других предприятий. О возможной остановке завода заявил Днепровский меткомбинат. Металлопродукция, по расчетам Национального банка, составляет до 40% всего украинского экспорта, поэтому негативные изменения на этом рынке могут повлиять на курс гривни и на экономику в целом. "Если остановятся 3-4 меткомбината среди которых Азовсталь и ММК им. Ильича, то скорее всего мы лишимся до 25% валютных поступлений в страну, это может негативно отразиться и на динамике ВВП в первом квартале", - объясняет Виталий Шапран, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков.

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Валютный рынок ощутит последствия блокады через несколько месяцев, когда поступления валютной выручки от металлургов уменьшатся или в случае, если Украине придется закупать импортный уголь. Пока что блокада не оказывает давления на межбанк - безналичный курс доллара снижается. На прошлой неделе крупным компаниям нужна была гривня для оплаты налога на прибыль. На этой неделе валюту продают экспортеры-аграрии, которые готовятся к посевной.

Динамика курса на межбанке. Источник: Лига.Финансы

Чем грозит украинской экономике торговая блокада ОРДЛО в долгосрочной перспективе и насколько серьезны риски девальвации, LIGA.net рассказали аналитики, эксперты и банковские казначеи.

Александр Паращий, глава аналитического отдела Concorde Capital:

При текущих ценах на металл наша металлургия и горно-рудные компании могут недополучать экспортной выручки около $100-125 млн в месяц. Также нам придется импортировать уголь на сумму $40-45 млн в месяц. То есть только по ГМК и углю эффект на торговый баланс в текущих ценах может составить минус $140-170 млн.

Пока мы не видим негативной реакции валютного рынка, хотя Нацбанк и сам президент предупреждают о негативных последствиях от блокады для гривни. Похоже, пока что на предложении валюты блокада не сказалась, но в скором времени эффект может стать ощутимым.

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В блокаде есть и неочевидные вещи. Не факт, что предприятия на оккупированной территории являются конкурентоспособными - ведь им приходится платить на той территории дополнительные сборы, что удорожает их продукцию, к тому же ведет к недополучению налогов в украинский бюджет (по сравнению с аналогичными компаниями, работающими на неоккупированной части). Эффект от блокады на те же цены на э/э тоже не обязательно будет негативным.

Константин Фастовец, аналитик ИК Adamant Capital:

Из-за блокады произойдет уменьшение валютной выручки. Потери группы Метинвест по экспорту стали могут составить $100 млн в месяц. Но нужно учесть, что руда, которая не дошла до метзаводов, будет экспортироваться. Таким образом, за счет экспорта руды, которая не была использована на производство стали, Метинвест сможет получить около $70-80 млн в месяц и частично компенсировать потери.

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Негативное влияние на валютный рынок блокада может оказать в будущем. Оплата за экспортные поставки обычно не поступает на счета предприятий сразу (согласно постановлению НБУ, задержка может составлять до 120 дней). То есть эффект может проявиться только спустя 3-4 месяца. К тому времени на валютный рынок будут влиять, в том числе, и другие факторы, а НБУ сможет провести интервенции для смягчения дисбаланса. Уменьшения налоговых поступлений тоже стоит ожидать, но цифры относительно незначительны.

Ярослав Жалило, эксперт Института социально-экономических исследований:

Если остановка или даже сокращение производства на металлургических предприятиях действительно произойдут, это будет ощутимо для валютной выручки страны. Черная металлургия дала в 2016 году 21,8 % экспортной выручки. Сложно с точностью сказать, какова здесь доля предприятий "зоны риска". В зависимости от масштабов, это может быть 5-10 % экспорта.

Эффект для валютного рынка ожидаем - сокращение предложения валюты и девальвационный тренд. Пока рынок спокоен, но реальная остановка заводов подпитывает девальвационные ожидания. Вскоре подкрепить их может и сокращение притока валюты.

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Риски сохранятся, даже если метзаводы не остановятся, а будут переориентированы на другие источники сырья. Это приведет к росту импорта кокса и ухудшению торгового баланса. Алчевский и Енакиевский меткобминаты уже сворачивают производство.

Среди других последствий - проблемы поставки угля на ТЭС и проблемы с отоплением и электрогенерацией; социальные проблемы из-за сокращения доходов работающих на проблемных предприятиях или даже их увольнения. А также общее ухудшение имиджа Украины с точки зрения ее способности поддерживать правопорядок в экономической сфере, дополнительная точка внутреннего конфликта в обществе, дополнительные "аргументы" для российской пропаганды на оккупированных территориях.

Олег Куринной, директор казначейства Банка Кредит Днепр

Пока ситуация с блокадой не оказывает давления на валютный рынок. У бизнеса в конце месяца начинается традиционный бюджетно-налоговый период, под который им потребуется завести в страну большие объёмы нацвалюты. Если рассматривать рынок в краткосрочной перспективе, серьезных потрясений мы не ожидаем.

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В долгосрочной перспективе затягивание блокады, безусловно, способно оказать негативное влияние на курс. Убирая политический контекст и рассматривая ситуацию исключительно с экономической точки зрения, конечно, сокращение второй по размеру экспортной отрасли в Украине - металлургии - соответственно снизит поступления на наши рынки валюты. Валютный дефицит в будущем может вызвать девальвацию. Динамика межбанка в дальнейшем будет зависеть от того, насколько затяжной будет блокада и будут ли найдены какие-либо альтернативные решения по поставкам энергоносителей.

Руслан Кравченко, начальник казначейства Укрсоцбанка:

Объемы продажи валютной выручки на межбанке с момента начала блокады снизились несущественно. Средние объемы продажи валюты на межбанковском рынке в 2017 году до 22 февраля включительно - эквивалент $154 млн в сутки. С начала года до 26 января средние объемы продаж составили $160 млн, а с 26 января до 22 февраля - $148 млн. За весь 2016 год средние продажи - $250 млн, в то время как за 2013 год - $1215 млн. То есть на фоне драматического падения объемов продажи валюты с базой сравнения 2013 года сейчас можно сказать, что существенных изменений после блокады не произошло. Во всяком случае, пока. Откровенно говоря, падать особо некуда.

Кристина Болотова

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