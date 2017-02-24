Гонтарева: Мы обсуждали с МВФ меры в случае обострения в Донбассе

Председатель НБУ рассказала о последствиях блокады поставок угля из оккупированных районов Донбасса

Продолжение блокады торговли Украины с зоной АТО приведет к сокращению валютных поступлений в страну Руководство Национального банка Украины (НБУ) на переговорах с Международным валютным фондом обсуждало ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева, пишет Reuters.



"Негативные последствия для нашего платежного баланса могут быть на уровне $2 миллиардов. С одной стороны, можем увидеть уменьшение поступлений валютной выручки от металлургов, а с другой стороны - спрос на валюту, которая нужна для покупки угля", - сказала Гонтарева.



По расчетам НБУ, в 2016 году экспорт продукции металлургии за границу составил $8 млрд, или четвертую часть совокупного экспорта.



"Если останавливается металлургия, это означает, что нужно принимать антикризисные меры", - сказала Гонтарева.



Она добавила, что обсуждение с МВФ возможных мер на случай значительного обострения вооруженного конфликта в Донбассе состоялось на прошлой неделе.



"В нашем базовом сценарии макропрогноза эти события не заложены. Но у нас есть сценарий и на черный день. Мы понимаем, как реагировать в плане платежного баланса и банковского регулирования", - сказала Гонтарева, не раскрывая подробностей.



Ранее цифру $2 млрд называли заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб и президент Петр Порошенко.



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