Минфин выступает за особый режим налогообложения в зоне АТО

Министр финансов подчеркнуть, что нужно урегулировать вопросы налогообложения в оккупированном Донбассе

Министерство финансов поддерживает предложенные парламентским Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики изменения в Налоговый кодекс об особом режиме налогообложения на оккупированной территории или линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил сегодня, 24 февраля, министр финансов Александр Данилюк, пишет УНИАН.



"Моя позиция была относительно десятой правки (о восстановлении полномочий налоговой милиции - ред.), а не девятой (об особом режиме налогообложения и отчетности для налогоплательщиков на оккупированной территории или линии соприкосновения - ред.), и вы это очень хорошо знаете", - сказал министр.



Министр подчеркнул, что этот вопрос нужно урегулировать. "Если необходим подобный законопроект, в ближайшее время подадим", - сказал Данилюк.



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