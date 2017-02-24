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Минфин выступает за особый режим налогообложения в зоне АТО

24.02.2017 15:18
Министр финансов подчеркнуть, что нужно урегулировать вопросы налогообложения в оккупированном Донбассе
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Министерство финансов поддерживает предложенные парламентским Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики изменения в Налоговый кодекс об особом режиме налогообложения на оккупированной территории или линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил сегодня, 24 февраля, министр финансов Александр Данилюк, пишет УНИАН.

"Моя позиция была относительно десятой правки (о восстановлении полномочий налоговой милиции - ред.), а не девятой (об особом режиме налогообложения и отчетности для налогоплательщиков на оккупированной территории или линии соприкосновения - ред.), и вы это очень хорошо знаете", - сказал министр.

Министр подчеркнул, что этот вопрос нужно урегулировать. "Если необходим подобный законопроект, в ближайшее время подадим", - сказал Данилюк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов, Налогообложение, Данилюк
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