 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

СБУ разоблачила мошенническую схему при возмещении НДС

24.02.2017 16:22
СБУ и Генпрокуратура разоблачили мошенничество при возмещении НДС, организованный сотрудниками Государственной фискальной службы
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили коррупционный механизм по возмещению НДС, организованный чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).

Сотрудники структурных подразделений Офиса крупных налогоплательщиков ГФС систематически требовали деньги с бизнесменов за непрепятствование в возмещении из госбюджета НДС. В качестве посредников злоумышленники привлекали бывших работников правоохранительных органов.

Сотрудники спецслужбы разоблачили работников Офиса на вымогательстве 70 млн грн у коммерческой структуры за возвращение из бюджета 300 млн грн НДС.

В рамках открытого уголовного производства в Киеве задержана группа посредников и сообщников при получении первой половины взятки.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НДС, ГФС, Генпрокуратура, СБУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров