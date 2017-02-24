СБУ разоблачила мошенническую схему при возмещении НДС

СБУ и Генпрокуратура разоблачили мошенничество при возмещении НДС, организованный сотрудниками Государственной фискальной службы

Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили коррупционный механизм по возмещению НДС, организованный чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).



Сотрудники структурных подразделений Офиса крупных налогоплательщиков ГФС систематически требовали деньги с бизнесменов за непрепятствование в возмещении из госбюджета НДС. В качестве посредников злоумышленники привлекали бывших работников правоохранительных органов.



Сотрудники спецслужбы разоблачили работников Офиса на вымогательстве 70 млн грн у коммерческой структуры за возвращение из бюджета 300 млн грн НДС.



В рамках открытого уголовного производства в Киеве задержана группа посредников и сообщников при получении первой половины взятки.



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