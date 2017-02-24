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Высший экспертный совет и совет НБУ обсудили развитие банков

24.02.2017 18:46
Высший экспертный совет займется новой стратегией развития банковской системы Украины
Фото: пресс-служба НБУ

23 февраля 2016 состоялось заседание Высшего экспертного совета при совете Национального банка Украины (НБУ). Как сообщает регулятор на официальном сайте, Высший экспертный совет займется новой стратегией развития банковской системы Украины.

На заседании рассматривалась ситуация на денежно-кредитном рынке и в банковской системе, обсуждались вопросы влияния НБУ и правительства на ее развитие.

"Мы считаем, что в прошлом году Национальный банк достиг своей основной цели в денежно-кредитной политике - потребительская инфляция была снижена до 12,4% в годовом измерении при целевом ориентире 12 плюс/минус 3%", - отметил  Богдан Данилишин.

Наработанные в ходе заседания Высшего экспертного совета предложения и рекомендации будут использованы при подготовке решения совета по вопросам оценки деятельности правления регулятора в 2016 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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