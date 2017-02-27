Минфин планирует автоматическое возмещение НДС не позже 1 апреля

Возмещение НДС будет происходить ежедневно, а не раз в месяц

Автоматическое возмещение НДС должно заработать с 1 апреля. Об этом министр финансов Александр Данилюк заявил в интервью LIGA.net.

"Закон предусматривает срок реализации нового порядка возмещения до конца первого квартала. Мы работаем над этим. Ключевой вопрос - IT-решение для нашего взаимодействия с Казначейством и ГФС", - сообщил Данилюк.

После решения всех технических проблем возмещение будет происходить каждый день, а не раз в месяц, как сейчас.

"Если бизнес произвел платеж, и он прошел проверку ГФС, то НДС автоматически возмещается Казначейством. Есть подозрения - пусть ГФС проверяет, но если оснований для задержки нет - возвращайте автоматом немедленно", - подчеркнул Данилюк.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.