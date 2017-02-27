Гонтарева уходит в отставку - СМИ
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева собирается оставить свой пост. Об этом пишет Зеркало недели.
Один из возможных кандидатов на эту должность - бывший премьер-министр Арсений Яценюк как приоритетный в администрации президента. По имеющимся данным, он отказался от этого назначения.
Издание отмечает, что о своем твердом намерении это сделать она известила президента Петра Порошенко после окончания отпуска в начале января. Повторный разговор на эту тему состоялся в Давосе. По данным ЗН, Гонтарева также сообщила об этом директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард и своим заместителям в НБУ.
Среди причин такого решения называется отсутствие поддержки со стороны первых лиц государства и правоохранительных органов. Издание сообщает, что НБУ передал в Генпрокуратуру материалы по 11 эпизодам для расследования, но работа по ним практически не ведется.
"Если решение об отставке будет принято, то я объявлю об этом, как уже вам обещала ранее, публично минимум за месяц до своего ухода с поста, как это сделал, например, первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук, работавший в нашей команде", - сообщила Гонтарева ЗН.
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