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Гонтарева уходит в отставку - СМИ

27.02.2017 09:20
По имеющимся данным, глава Нацбанка Валерия Гонтарева собралась уйти в отставку
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева собирается оставить свой пост. Об этом пишет Зеркало недели.

Один из возможных кандидатов на эту должность - бывший премьер-министр Арсений Яценюк как приоритетный в администрации президента. По имеющимся данным, он отказался от этого назначения.

Издание отмечает, что о своем твердом намерении это сделать она известила президента Петра Порошенко после окончания отпуска в начале января. Повторный разговор на эту тему состоялся в Давосе. По данным ЗН, Гонтарева также сообщила об этом директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард и своим заместителям в НБУ.

Среди причин такого решения называется отсутствие поддержки со стороны первых лиц государства и правоохранительных органов. Издание сообщает, что НБУ передал в Генпрокуратуру материалы по 11 эпизодам для расследования, но работа по ним практически не ведется.

"Если решение об отставке будет принято, то я объявлю об этом, как уже вам обещала ранее, публично минимум за месяц до своего ухода с поста, как это сделал, например, первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук, работавший в нашей команде", - сообщила Гонтарева ЗН.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Гонтарева
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