Повышение страхового стажа сбалансирует Пенсионный фонд - Минфин

По словам министра Александра Данилюка, повышение страхового стажа обсуждается в рамках программы Международного валютного фонда

Министр финансов Александр Данилюк считает повышение страхового стажа важным элементом будущей пенсионной реформы. Об этом он заявил в интервью LIGA.net, отвечая на вопрос о требованиях МВФ.

"Это очевидный параметр, который должен играть одну из ключевых ролей в балансировке пенсионной системы", - сообщил Данилюк.

По его словам, повышение страхового стажа обсуждается в рамках программы Международного валютного фонда. Правительство также ищет возможности увеличения поступлений единого соцвзноса и НДФЛ.

"Достойных пенсий у большинства людей нет, а у Пенсионного фонда есть дефицит бюджета. Как балансировать систему? Прежде всего, увеличивать поступления. Те, кто сейчас не оплачивает социальные взносы, должны будут это сделать", - заявил министр.

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