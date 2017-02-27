НБУ выполнил одно из требований МВФ

Нацбанк завершил процедуру диагностического обследования операций связанных с банками лиц

Национальный банк Украины (НБУ) выполнил требования меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) и завершил в 2016 году процедуру диагностического обследования операций связанных с банками лиц. За прошлый год было проведено диагностику 81-го банка, еще 18 банков регулятор проверил в 2015 году.

"Завершение диагностики операций связанных с банками лиц - важный этап на пути восстановления стабильности в банковском секторе. Такие операции были одной из основных проблем в украинских банках. Сбор средств вкладчиков только для кредитования своих предприятий в нормальной ситуации не так сильно угрожает банкам. Однако во время кризиса владельцы быстрее будут защищать свой основной бизнес, а не банк, что может привести даже к его неплатежеспособности. И подобные примеры мы не раз видели в предыдущие годы, - отметила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.

По результатам проведенной диагностики было идентифицировано превышение норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными лицами в 44 банках.

На начало 2017 года четыре банка из их числа были выведены с рынка, еще четыре привели норматив в соответствие требованиям НБУ.

На конец 2016 года регулятор согласовал трехлетние графики снижения объема задолженности связанных лиц в восьми банковских учреждениях. На рассмотрении находятся 15 планов-мероприятий, которые предоставлены банками второй и третьей двадцатки. В течение 2017 года можно ожидать получения последних 13 графиков приведения норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными с банками лицами в течение следующих трех лет.