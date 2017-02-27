НБУ выполнил одно из требований МВФ
Национальный банк Украины (НБУ) выполнил требования меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) и завершил в 2016 году процедуру диагностического обследования операций связанных с банками лиц. За прошлый год было проведено диагностику 81-го банка, еще 18 банков регулятор проверил в 2015 году.
"Завершение диагностики операций связанных с банками лиц - важный этап на пути восстановления стабильности в банковском секторе. Такие операции были одной из основных проблем в украинских банках. Сбор средств вкладчиков только для кредитования своих предприятий в нормальной ситуации не так сильно угрожает банкам. Однако во время кризиса владельцы быстрее будут защищать свой основной бизнес, а не банк, что может привести даже к его неплатежеспособности. И подобные примеры мы не раз видели в предыдущие годы, - отметила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.
По результатам проведенной диагностики было идентифицировано превышение норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными лицами в 44 банках.
На начало 2017 года четыре банка из их числа были выведены с рынка, еще четыре привели норматив в соответствие требованиям НБУ.
На конец 2016 года регулятор согласовал трехлетние графики снижения объема задолженности связанных лиц в восьми банковских учреждениях. На рассмотрении находятся 15 планов-мероприятий, которые предоставлены банками второй и третьей двадцатки. В течение 2017 года можно ожидать получения последних 13 графиков приведения норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными с банками лицами в течение следующих трех лет.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
3947
-
3751
-
2997
-
2792
-
2737