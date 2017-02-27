В НБУ не подтверждают отставку Гонтаревой
Пресс-служба Национального банка Украины не подтверждает информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой.
"Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, а значит, информация не соответствует действительности. Сейчас все члены правления работают по плану и имеют плотный график работы", - сказано в сообщении пресс-службы НБУ.
Напомним, ранее Зеркало недели сообщило, что Валерия Гонтарева собирается оставить свой пост, а на ее место якобы претендует экс-премьер Арсений Яценюк.
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