В НБУ не подтверждают отставку Гонтаревой

В сообщении пресс-службы регулятора сказано, что информация об отставке председателя правления НБУ не соответствует действительности

Пресс-служба Национального банка Украины не подтверждает информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, а значит, информация не соответствует действительности. Сейчас все члены правления работают по плану и имеют плотный график работы", - сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

Напомним, ранее Зеркало недели сообщило, что Валерия Гонтарева собирается оставить свой пост, а на ее место якобы претендует экс-премьер Арсений Яценюк.