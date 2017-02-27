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Резкого повышения минималки больше не будет - Данилюк

27.02.2017 11:52
По словам главы Минфина, первоочередная задача - реформировать ГФС и повысить доверие налогоплательщиков
Александр Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк исключает резкое повышение минимальной заработной платы в ближайшем будущем. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Есть определенный лимит. Один раз так мы сделали, но нельзя закрывать глаза на другие проблемы. Ключевая задача - реформирование ГФС и повышение доверия со стороны налогоплательщиков", - сказал Данилюк.

По его словам, после прошлогоднего двукратного повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен, поступления в бюджет от сборов НДФЛ и единого соцвзноса выросли. Но комплексную оценку эффекта от "эксперимента 3200" Данилюк считает преждевременной.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2017 года выросла в два раза - до 3,2 тыс. грн (в почасовом размере - 19,34 грн).

Полный текст интервью: Данилюк: Бывшие акционеры ПриватБанка не спешат вносить залоги

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: зарплата, Данилюк
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