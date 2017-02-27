Резкого повышения минималки больше не будет - Данилюк
Министр финансов Александр Данилюк исключает резкое повышение минимальной заработной платы в ближайшем будущем. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.
"Есть определенный лимит. Один раз так мы сделали, но нельзя закрывать глаза на другие проблемы. Ключевая задача - реформирование ГФС и повышение доверия со стороны налогоплательщиков", - сказал Данилюк.
По его словам, после прошлогоднего двукратного повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен, поступления в бюджет от сборов НДФЛ и единого соцвзноса выросли. Но комплексную оценку эффекта от "эксперимента 3200" Данилюк считает преждевременной.
Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2017 года выросла в два раза - до 3,2 тыс. грн (в почасовом размере - 19,34 грн).
Полный текст интервью: Данилюк: Бывшие акционеры ПриватБанка не спешат вносить залоги
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