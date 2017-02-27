Минфин: ГФС сдерживает экономический рост

По мнению главы Минфина, неправомерные проверки и начисления все еще практикуются налоговиками

Министр финансов Александр Данилюк считает, что политика, которой придерживается Государственная фискальная служба, сдерживает экономический рост страны. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"ГФС пытается решать краткосрочную задачу по сбору налогов, а в долгосрочной перспективе делает государству только хуже, сдерживая экономический рост", - заявил Данилюк.

Министр отметил, что глава ГФС Роман Насиров не отчитывается перед ним о выполнении ключевых показателей эффективности KPI. Неправомерные проверки и начисления все еще практикуются налоговиками, уверен министр.

"Пока они отчитываются выборочно: показывают то, что им выгодно. Полной картины мы не видим. Сбор налогов выполняется, но непонятно, прижали они бизнес, или может где-то НДС не возместили", - подчеркнул Данилюк.

Напомним, ранее министр Данилюк обвинил возглавляемую Романом Насировым фискальную службу в коррупции и заявил, что допускает увольнение главы ГФС. Данилюк также сообщил, что обратился в высший корпус Госслужбы с просьбой провести расследование поездки Насирова на инаугурацию президента США Дональда Трампа 20 января.

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