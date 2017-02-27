Украинского вопроса нет в повестке дня МВФ до 6 марта
В повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), которая расписана до 6 марта 2017 года, вопрос дальнейшего сотрудничества в Украиной отсутствует.
Как сообщает Укринформ, в уже сформированную повестку дня работы Совета директоров МВФ не был внесен вопрос оценки реформ, проводимых Украиной в рамках программы сотрудничества с МВФ.
В частности, расписание заседаний Совета составлено до 6 марта, однако "украинский вопрос" в нем отсутствует. На 6 марта 2017 года запланировано рассмотрение подходов к макрофинансовому надзору.
Напомним, 17 февраля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина находится на завершающей стадии формирования меморандума о дальнейшем сотрудничестве с МВФ. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что переговоры с Украиной о выделении очередного транша на $1 млрд по кредитной программе продвигаются хорошо.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере $1 млрд.
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