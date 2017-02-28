В Великобритании предупредили о рисках жесткого Brexit

Жесткий вариант выхода Великобритании из Еврооюза может вызвать необратимые риски для финансовых рынов

Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) опасается, что при реализации жесткого варианта Brexit на финансовом рынке Великобритании и ЕС могут возникнуть необратимые риски. Об этом говорится в письме главы FCA Эндрю Бэйли британскому парламенту, пишет Прайм.



По его словам, необходимость срочного изменения нормативной базы может привести к возникновению регуляторных, правовых и рыночных рисков в финансовом секторе. Участники рынка могут потерять свои конкурентные преимущества, а регулятор не сможет своевременно и эффективно пресекать и сдерживать неправомерные действия неблагонадежных участников рынка. В результате, могут пострадать потребители - клиенты финансовых организаций, предупредил Бэйли.



Среди рисков, которые могут оказать существенное негативное влияние на рынок, глава FCA отметил ситуацию с европейскими паспортами финансовых организаций, которые позволяют им свободно оказывать свои услуги во всех 28 странах ЕС.



В случае отсутствия переходного периода возникнет риск того, что европейские компании в один момент попросту не смогут вести свой бизнес в Соединенном Королевстве, предостерег Бэйли. Для обработки заявлений компаний и выдачи разрешений регулятору может потребоваться около 23 недель, заявил он.



FCA работает над тем, чтобы максимально предусмотреть все нормативно-правовые ситуации, которые могут возникнуть во время запуска Brexit.



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