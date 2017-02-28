РФ ожидает решения по "бондам Януковича" в апреле

Страна-агрессор ожидает, что Высокий суд Лондона вынесет решение по "бондам Януковича" в апреле

Российская Федерация рассчитывает на вердикт Высокого суда Лондона по "бондам Януковича" между 16 апреля и 1 мая. Об этом заявил заместитель министра финансов страны-агрессора Сергей Сторчак, пишет Прайм.



"Между 16 апреля и 1 мая, где-то в эти сроки. Судья вынесет решение, будет ли он дальше рассматривать претензии по еврооблигациям в режиме summary judgement - ускоренного судопроизводства, или все-таки он отдаст предпочтение классическому судопроизводству, связанному с анализом документов, вызовом свидетельства, прениями сторон", - сказал Сторчак.



Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что решение суда по этим бумагам возможно в апреле.



РФ отказалась участвовать в долговой операции Украины в ноябре 2015 года. Теперь сумма претензий Кремля по долговым бумагам составляет $3 млрд плюс $75 млн процентов.



30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.



4 мая прошлого года президент Петр Порошенко одобрил отмену конечной даты действия моратория на выплату части государственного долга, установленной действующим законодательством (законопроект N3677). Документ предлагает отменить предельный срок действия временного моратория на выплаты по внешним коммерческим долгам, в том числе по "бондам Януковича", который истек 1 июля 2016 года.



27 мая 2016 Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска компании The Law Debenture Trust Corporation доверительного управляющего, по которому Россией был предоставлен кредит в размере $3 млрд в декабре 2013 года. Интересы Украины представляет международная юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.



Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.



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