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Профицит госбюджета в январе составил почти 16 млрд грн

28.02.2017 18:57
Доходы госбюджета в прошлом месяце составили около 60 млрд грн, расходы - почти 13 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Профицит государственного бюджета Украины в январе составил 15,75 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

При этом профицит общего фонда госбюджета в январе составил 14,14 млрд грн, специального фонда - 1,6 млрд грн.

Доходы госбюджета в январе составили 59,447 млрд грн, в том числе по общему фонду - 56,32 млрд грн, тогда как расходы, соответственно, 42,892 млрд грн и 41,79 млрд грн.

Доходы местных бюджетов за январь составили 37,733 млрд грн, в том числе по общему фонду - 16,6 млрд грн. Расходы местных бюджетов составили 28,475 млрд грн, по общему фонду - 27,767 млрд грн.

В результате профицит местных бюджетов за январь составил 9,26 млрд грн, в том числе общего фонда - 8,84 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет
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