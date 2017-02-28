Профицит госбюджета в январе составил почти 16 млрд грн
Профицит государственного бюджета Украины в январе составил 15,75 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.
При этом профицит общего фонда госбюджета в январе составил 14,14 млрд грн, специального фонда - 1,6 млрд грн.
Доходы госбюджета в январе составили 59,447 млрд грн, в том числе по общему фонду - 56,32 млрд грн, тогда как расходы, соответственно, 42,892 млрд грн и 41,79 млрд грн.
Доходы местных бюджетов за январь составили 37,733 млрд грн, в том числе по общему фонду - 16,6 млрд грн. Расходы местных бюджетов составили 28,475 млрд грн, по общему фонду - 27,767 млрд грн.
В результате профицит местных бюджетов за январь составил 9,26 млрд грн, в том числе общего фонда - 8,84 млрд грн.
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