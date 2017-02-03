Госдолг Украины за прошлый год вырос на $5,5 млрд

На конец 2016 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил $71 млрд

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила $70,97 млрд. Как сообщает Министерство финансов на официальном сайте, это на 8,3%, или на $5,47 млрд, больше показателя на начало года.



В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года.



Показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 года, - на уровне 1,946 трлн грн. С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.

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