 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.10  27.62   EUR:  29.03  29.86
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Чиновник НБУ задержан на взятке в $25 тыс. - Генпрокуратура

03.02.2017 12:41
В Генпрокуратуре сообщили, что задержали главу департамента платежных систем НБУ при получении взятки
Фото - Getty Images

Сотрудники Главного следственного управления Генпрокуратуры разоблачили главу департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) и трех его сообщников при получении $25 тыс. взятки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

2 февраля при получении последней части неправомерной выгоды в сумме $25 тыс. задержан директор одного из департаментов НБУ и трое его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из указанных лиц - гражданин Азербайджана, сказано в сообщении.

Фото разместила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко лариса Сарган.



Сообщается, что подозреваемый чиновник НБУ требовал от директора одного из ООО $35 тыс. за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

Задержанному представителю НБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На сегодня пост директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ занимает Сергей Шацкий.

«НБУ сообщено о соответствующих следственных действиях Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. Сейчас мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию. НБУ будет всячески способствовать проведению следственных действий и оказывать соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования» - сказано в сообщении регулятора.

Напомним, 25 января НБУ сообщил, что согласовал правила внутригосударственной платежной системы Платисервис и выдал платежной организации этой системы ООО ПЛАТИСЕРВИС (г. Киев) свидетельство.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, Генпрокуратура, взятка
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров