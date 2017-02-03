Чиновник НБУ задержан на взятке в $25 тыс. - Генпрокуратура

В Генпрокуратуре сообщили, что задержали главу департамента платежных систем НБУ при получении взятки

Сотрудники Главного следственного управления Генпрокуратуры разоблачили главу департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) и трех его сообщников при получении $25 тыс. взятки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

2 февраля при получении последней части неправомерной выгоды в сумме $25 тыс. задержан директор одного из департаментов НБУ и трое его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из указанных лиц - гражданин Азербайджана, сказано в сообщении.



Фото разместила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко лариса Сарган.







Сообщается, что подозреваемый чиновник НБУ требовал от директора одного из ООО $35 тыс. за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.



Задержанному представителю НБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На сегодня пост директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ занимает Сергей Шацкий.

«НБУ сообщено о соответствующих следственных действиях Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. Сейчас мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию. НБУ будет всячески способствовать проведению следственных действий и оказывать соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования» - сказано в сообщении регулятора.

Напомним, 25 января НБУ сообщил, что согласовал правила внутригосударственной платежной системы Платисервис и выдал платежной организации этой системы ООО ПЛАТИСЕРВИС (г. Киев) свидетельство.