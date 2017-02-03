НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2017 год
После стремительного замедления в 2016 г. потребительская инфляция продолжит снижаться, но более сдержанными темпами. Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции на 2017 г. с 8% до 9,1% и сохранил его 2018 г. на уровне 6%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за январь 2017 г.
При этом оба прогноза остаются в пределах объявленных целевых ориентиров (8% ± 2 п.п. на 2017 г., и 6% ± 2 п.п. на 2018 г.), уверяет регулятор.
В среднесрочной же перспективе ожидается стабилизация базовой инфляции на уровне около 5% на фоне проведения взвешенной монетарной и фискальной политики.
"Административно-регулируемая инфляция, с одной стороны, будет выступать главным фактором замедления потребительской инфляции в 2017-2018 гг., поскольку отдельные тарифы уже были повышены до рыночно обоснованного уровня. С другой стороны, ее вклад в общее изменение потребительских цен будет оставаться высоким, в частности из-за увеличения стоимости импортируемых энергоресурсов", - сказано в сообщении НБУ.
Также в Нацбанке заявили, что в 2017-2018 гг. экономический рост в Украине будет постепенно ускоряться - до 2,8% и 3,0% соответственно.
Напомним, ранее Министерство экономического развития объявило, что ВВП Украины по итогам 2016 г вырос ориентировочно на 2%, а промышленное производство - на 2,4%.
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