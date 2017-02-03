Китай ужесточает денежно-кредитную политику
Народный банк Китая (НБК) ужесточил денежно-кредитную политику путем повышения ставок по операциям репо сроками на 7 дней, 14 дней и 28 дней на 0,1 процентного пункта. Об этом сообщает Bloomberg.
С 3 февраля размер ставок составляет с2,35% годовых, 2,5% и 2,65%, соответственно.
Это первое повышение с 2013 года для двух кратких сроков и с 2015 года - для 28-дневного репо.
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