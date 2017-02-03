Гонтарева пояснила, как повлияет "3200" на занятость населения

НБУ уточнил прогноз, касающийся влияния повышения минимальной зарплаты на занятость и безработицу

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отметила, что распространенное некоторыми СМИ утверждение со ссылкой на НБУ, "Более 600 000 украинцев уволят из-за повышения минимальной зарплаты", некорректно. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Оценки, представленные в тематической исследовательской вставке в инфляционном отчете, были подготовлены специалистами НБУ на базе ряда экспертных предположений и касались показателя официальной занятости, а не "увольнений".



Повышение минимальной заработной платы до 3200 грн сопровождалось рядом налоговых изменений, среди которых обязательства платить ЕСВ для физических лиц - предпринимателей, которые не осуществляют деятельность.



В этом же документе на стр. 31 представлена ​​структура формальной занятости. В частности, среди 12,1 млн официально занятых в 2015 году физические лица-предприниматели и наемные работники на ФОП составляли почти 19% (около 2,3 млн человек).



По оценкам специалистов НБУ, процитированное снижение формальной занятости прежде всего будет происходить за счет закрытия "спящих" ФЛП (на середину января 2017 года около 160 тыс. уже закрылись).



Всего в 2017 году ожидается сокращение занятых в официальном секторе на 9%, частично за счет уже упомянутого эффекта (5,4%) и частично из-за демографических тенденций к сокращению числа экономически активного граждан.



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