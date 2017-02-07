Международные резервы Украины в январе сократились
Международные резервы Украины на 1 февраля 2017 года составили $15 млрд 445 млн (в эквиваленте). В связи с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу международные резервы за месяц сократились на 0,6%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В НБУ отмечают, что в январе динамика международных резервов была сформирована двумя источниками факторов. "Во-первых, изменение объема международных резервов происходило путем проведения Национальным банком интервенций на межбанковском валютном рынке. В январе НБУ оставался на рынке для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке. Так, в начале текущего года, несмотря на благоприятные фундаментальные факторы, временно усилился девальвационное давление на гривню. Поэтому НБУ за интервенциями на межбанковском валютном рынке Украины продал $235,8 млн, т.ч. $3 млн - за интервенциями в форме запроса лучшего курса для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны. При этом Национальный банк выкупил с рынка 157,8 млн, т.ч. $11,0 млн - за интервенциями в форме запроса лучшего курса.
Во-вторых, отмечают в НБУ, из резервов на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $138 млн. Из них $42,3 млн - на обслуживание по государственным ценным бумагам ОВГЗ.
"По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка", - сказано в сообщении регулятора.
Напомним, по данным НБУ, за 2016 год международные резервы выросли на 17% - до $15,5 млрд. Основным фактором роста резервов НБУ в прошлом году был приток финансирования от международных официальных кредиторов. В 2016 году Украина получила от официальных кредиторов $2,2 млрд (в том числе транш МВФ в размере $1 млрд, а также $1 млрд кредитных гарантий США), что в разы меньше, по сравнению с $8,2 млрд (в чистом выражении) в 2015 году.
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