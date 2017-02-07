Генпрокуратура расследует хищение кредита Всемирного банка
Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения кредита, предоставленного Всемирным банком (ВБ). Об этом говорится в постановлении Печерского суда города Киева от 30 января 2017 года.
В период с 2007 по 2013 года ВБ предоставил кредит на реализацию проекта "Развитие городской инфраструктуры" в нескольких областях Украины, в том числе Ивано-Франковской, Черниговской и Донецкой.
Кредитные средства были предоставлены под гарантии правительства Украины, а главным исполнителем проекта было Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
"Указанные денежные средства направлялись непосредственно исполнителю и должны были использоваться для осуществления реконструкции и модернизации объектов, принадлежащих коммунальным предприятиям, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", - указывает суд.
Однако должностные лица коммунальных предприятий перечисляли средства на счета аффилированных транзитных предприятий. При этом в договорах указывалась значительно завышенная стоимость работ, в некоторых случаях работы вообще не выполнялись.
"В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные с помощью предприятий с признаками "фиктивности" … и распределялись между участниками преступной группировки. Вместе с тем, кредитные обязательства по указанным инвестиционным проектам выполняются за счет государственного бюджета", - сообщает суд.
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