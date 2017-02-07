В апреле заработает новый порядок возмещения НДС - Данилюк

Результаты внедрения нового порядка возмещения НДС можно будет увидеть через два месяца, сообщил министр финансов

Результаты внедрения обновленного порядка возмещения налога на добавленную стоимость можно будет увидеть уже через два месяца. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, пишет УНИАН.



Он напомнил, что Кабинет министров одобрил инициативу Минфина полностью изменить процедуру администрирования НДС. "Мы внедряем единый публичный реестр, который каждый сможет отслеживать онлайн на нашем сайте. Сейчас Минфин активно работает над механикой внедрения этого решения, чтобы никто не мог манипулировать НДС. Я уверен, что через два месяца, когда соответствующее ИТ-решение заработает, все почувствуют разницу", - сказал Данилюк.



Ранее сообщалось, что возмещение НДС в прошлом месяце почти полностью отсутствовало. При поступлениях НДС в 33,6 млрд грн его возмещение составило 0,03 млрд грн, тогда как в январе прошлого года - 7,89 млрд грн.



Сейчас процесс возмещения разблокирован, отмечает Госказначейство.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.