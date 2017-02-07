В Украине появится британский сервис денежных переводов

Британский сервис денежных переводов с мобильного WorldRemit будет доступен в Украине

Британский сервис мгновенных денежных переводов с мобильного WorldRemit добавил услугу денежных трансферов в Украину. Об этом сообщает PaySpaceMagazine.



Кроме Украины, компания запускает переводы в Армению, Беларусь и Казахстан.



В Украине получить перевод можно через международную платежную систему Intelexpress, которую Национальный банк Украины зарегистрировал в 2015 году.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.