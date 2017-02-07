В Украине появится британский сервис денежных переводов
Британский сервис мгновенных денежных переводов с мобильного WorldRemit добавил услугу денежных трансферов в Украину. Об этом сообщает PaySpaceMagazine.
Кроме Украины, компания запускает переводы в Армению, Беларусь и Казахстан.
В Украине получить перевод можно через международную платежную систему Intelexpress, которую Национальный банк Украины зарегистрировал в 2015 году.
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