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Депутаты хотят восстановить налоговую милицию

07.02.2017 15:21
Министр финансов призывает не поддерживать правки в законодательство, которые могут восстановить налоговую милицию
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Депутаты Верховной Рады сегодня, 7 февраля, намерены голосовать за изменения в законодательство, которые восстановят налоговую милицию. Об этом написал министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

"Сегодня депутаты Налогового комитета Верховной Рады инициировалы изменения, которые восстановят налоговую милицию, несмотря на позицию Минфина. Соответствующий законопроект под ироничным названием "О налогообложении наследства" уже включен в сегодняшнюю повестку дня. Если Рада поддержит эти изменения, орган, который годами "кошмарил" бизнес будет снова легитимизирован", - написал Данилюк.

Он добавил, что вчера на совещании была достигнута договоренность по доработке законопроекта Минфина о создании финансовой полиции в кратчайшие сроки.

"Я продолжаю придерживаться позиции, что восстановление налоговой милиции неприемлемо… Призываю не поддерживать правки по возврату налоговой милиции", - написал Данилюк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, Данилюк
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