Депутаты хотят восстановить налоговую милицию
Депутаты Верховной Рады сегодня, 7 февраля, намерены голосовать за изменения в законодательство, которые восстановят налоговую милицию. Об этом написал министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.
"Сегодня депутаты Налогового комитета Верховной Рады инициировалы изменения, которые восстановят налоговую милицию, несмотря на позицию Минфина. Соответствующий законопроект под ироничным названием "О налогообложении наследства" уже включен в сегодняшнюю повестку дня. Если Рада поддержит эти изменения, орган, который годами "кошмарил" бизнес будет снова легитимизирован", - написал Данилюк.
Он добавил, что вчера на совещании была достигнута договоренность по доработке законопроекта Минфина о создании финансовой полиции в кратчайшие сроки.
"Я продолжаю придерживаться позиции, что восстановление налоговой милиции неприемлемо… Призываю не поддерживать правки по возврату налоговой милиции", - написал Данилюк.
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