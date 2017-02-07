Депутаты хотят восстановить налоговую милицию

Министр финансов призывает не поддерживать правки в законодательство, которые могут восстановить налоговую милицию

Депутаты Верховной Рады сегодня, 7 февраля, намерены голосовать за изменения в законодательство, которые восстановят налоговую милицию. Об этом написал министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.



"Сегодня депутаты Налогового комитета Верховной Рады инициировалы изменения, которые восстановят налоговую милицию, несмотря на позицию Минфина. Соответствующий законопроект под ироничным названием "О налогообложении наследства" уже включен в сегодняшнюю повестку дня. Если Рада поддержит эти изменения, орган, который годами "кошмарил" бизнес будет снова легитимизирован", - написал Данилюк.



Он добавил, что вчера на совещании была достигнута договоренность по доработке законопроекта Минфина о создании финансовой полиции в кратчайшие сроки.



"Я продолжаю придерживаться позиции, что восстановление налоговой милиции неприемлемо… Призываю не поддерживать правки по возврату налоговой милиции", - написал Данилюк.



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