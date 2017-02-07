Украина и США договорились о сотрудничестве в рамках FATCA
Украина и США подписали межправительственное соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA). Об этом сообщает Прайм.
Соглашение подписали во вторник министр финансов Украины Александр Данилюк и посол США в Украине Мари Йованович.
"Относительно этого соглашения переговоры продолжались очень долго. ... Это соглашение является важным элементом в широком спектре нашего сотрудничества с США. Оно позволяет уменьшить возможности для финансовых махинаций, по уклонению от налогов, содействует лучшему обмену информацией и усиливает наше партнёрство с США", - сказал Данилюк на брифинге.
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