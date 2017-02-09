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МВФ планирует рассмотреть украинский вопрос в ближайшее время

09.02.2017 18:42
Фонд намерен в ближайшее время представить Совету директоров доклад по Украине
Фото: прессс-лужба МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время. Об этом на брифинге сегодня, 9 февраля, сообщил директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

"Мы намерены в ближайшее время представить на заседании Совета директоров объединенный доклад по третьему пересмотру программы EFF, а также доклад по экономической ситуации", - сказал он.

В начале января был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования EFF, который содержит 12 структурных маяков, из которых семь новых.

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Министр финансов Александр Данилюк ранее сообщил, что от подписания обновленного меморандума с Фондом Украину отделяют не системные проблемы, а технические аспекты. Вместе с тем, конкретную дату подписания министр называть отказался.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала Украину примером того, где от власти зависит успех или неудача миссии МВФ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ
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