Ахметов попал в топ-500 миллиардеров от Bloomberg
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - единственный из украинцев, кто попал в рейтинг миллиардеров, составленный изданием Bloomberg. Список состоит из 500 человек.
Ахметов занимает 483 строчку с оценкой в $3,66 млрд. При этом, из рейтинга видно, что состояние Ахметова уменьшается.
На первом месте в рейтинге Билл Гейтс, имеющий $85,2 млрд.
На 55 месте бизнесмен Лакшми Миттал, которому в Украине принадлежит Криворожсталь. Его состояние оценили в $16,3 млрд.
За этот год выросло состояние председателя совета директоров Tesla Motors Илона Маска. Сейчас его состояние оценивается в $11,5 млрд. Он занимает 99 место.
В списке много российских бизнесменов. На 52 месте российский бизнесмен Владимир Потанин с $16,5 млрд. На 103 месте разместился друг Путина бизнесмен Геннадий Тимченко с $11,4 млрд. С 2014 года он подпадает под санкции, согласно рейтингу, его состояние уменьшается. На 217-ом - Олег Дерипаска с $6,63 млрд.
Напомним, в прошлом году Ахметов за год потерял $4,6 млрд.
Источник: УП
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