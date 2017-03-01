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Минфин одолжил на внутреннем рынке 3 млрд грн

01.03.2017 11:23
Минфин одолжил на внутреннем рынке 3 млрд грн

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 2,91 млрд грн. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.

2,53 млрд грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения два года со средневзвешенной доходностью 15,09% годовых, 3,76 млн грн - облигаций сроком на один год с доходностью 15% годовых, 4,5 млн грн бумаг сроком на девять месяцев с доходностью 12% годовых.

Размещение гривневых облигаций сроками обращения три и шесть месяцев не проводилось.

Минфин в первом квартале 2017 планирует размещение гривневых облигаций сроком обращения три, шесть, девять и 12 месяцев, а также сроками обращения два-три года. При этом размещения валютных облигаций не планируется.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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