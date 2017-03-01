Минфин одолжил на внутреннем рынке 3 млрд грн
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 2,91 млрд грн. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.
2,53 млрд грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения два года со средневзвешенной доходностью 15,09% годовых, 3,76 млн грн - облигаций сроком на один год с доходностью 15% годовых, 4,5 млн грн бумаг сроком на девять месяцев с доходностью 12% годовых.
Размещение гривневых облигаций сроками обращения три и шесть месяцев не проводилось.
Минфин в первом квартале 2017 планирует размещение гривневых облигаций сроком обращения три, шесть, девять и 12 месяцев, а также сроками обращения два-три года. При этом размещения валютных облигаций не планируется.
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