Кабмин предлагает упросить процедуру регистрации плательщиков НДС

Минэкономразвития разработал законопроект, упрощающий регистрацию плательщиков НДС и единого налога

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает упростить процедуру регистрации и перерегистрации плательщиков НДС и единого налога. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на сайте ведомства.



Основная задача законопроекта - разрешить регистрацию субъектов хозяйствования в качестве плательщиков НДС на основании заявлений, поданных в контролирующий орган в электронной форме с электронной подписью, сократить до одного дня время обработки заявлений о регистрации плательщиков НДС или единого налога, отменить необходимость перерегистрации плательщика НДС в случае смены места жительства или личных данных.



Проект закона входит в общий пакет документов, который готовит правительство в рамках улучшения позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, где Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта - до 80-го места с 83-го.



Кабмин ожидает, что в этом году Украина войдет в топ-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году - в топ-20.



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