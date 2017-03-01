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Кабмин предлагает упросить процедуру регистрации плательщиков НДС

01.03.2017 12:19
Минэкономразвития разработал законопроект, упрощающий регистрацию плательщиков НДС и единого налога

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает упростить процедуру регистрации и перерегистрации плательщиков НДС и единого налога. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на сайте ведомства.

Основная задача законопроекта - разрешить регистрацию субъектов хозяйствования в качестве плательщиков НДС на основании заявлений, поданных в контролирующий орган в электронной форме с электронной подписью, сократить до одного дня время обработки заявлений о регистрации плательщиков НДС или единого налога, отменить необходимость перерегистрации плательщика НДС в случае смены места жительства или личных данных.

Проект закона входит в общий пакет документов, который готовит правительство в рамках улучшения позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, где Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта - до 80-го места с 83-го.

Кабмин ожидает, что в этом году Украина войдет в топ-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году - в топ-20.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, НДС, КМУ, единый налог, Налогообложение
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