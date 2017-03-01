Кабмин предлагает упросить процедуру регистрации плательщиков НДС
Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает упростить процедуру регистрации и перерегистрации плательщиков НДС и единого налога. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на сайте ведомства.
Основная задача законопроекта - разрешить регистрацию субъектов хозяйствования в качестве плательщиков НДС на основании заявлений, поданных в контролирующий орган в электронной форме с электронной подписью, сократить до одного дня время обработки заявлений о регистрации плательщиков НДС или единого налога, отменить необходимость перерегистрации плательщика НДС в случае смены места жительства или личных данных.
Проект закона входит в общий пакет документов, который готовит правительство в рамках улучшения позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, где Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта - до 80-го места с 83-го.
Кабмин ожидает, что в этом году Украина войдет в топ-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году - в топ-20.
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