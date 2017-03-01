Украина подписала меморандум с МВФ - СМИ
Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в Национальном банке Украины.
"Украинская сторона подписала обновленный меморандум о сотрудничестве (с МВФ - ред.)", - сказал источник.
В документ включены обновленные требования Фонда.
В Минфине и НБУ корреспонденту LIGA.net пока не подтвердили эту информацию, отметив, что подписание документа ожидается в ближайшее время.
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Подписание меморандума дает возможность получить очередной транш в сумме $1 млрд по программе расширенного финансирования EFF.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.
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