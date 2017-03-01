Совет НБУ дал позитивную оценку действиям правления в 2016 году
Совет Национального банка Украины (НБУ) одобрил оценку деятельности правления по выполнению основных принципов денежно-кредитной политики в 2016 году и рекомендации правлению НБУ и правительству.
"Несмотря на финансово-экономические трудности нашего государства, Национальный банк смог мобилизовать все ресурсы и выполнить главную цель, определенную основными принципами денежно-кредитной политики на 2016 год", - отметил глава совета НБУ Богдан Данилишин.
По словам Данилишина, теперь перед НБУ стоят не менее сложные задачи - добиться ценовой стабильности, стабильности банковской системы и восстановления экономического роста.
Несмотря на достижение целевых ориентиров денежно-кредитной политики в 2016 году, в Украине все еще остаются актуальными риски изменения темпов реформ с неоднозначными перспективами глобального макрофинансового окружения. Существуют риски ускорения потребительской инфляции в текущем году, прежде всего через увеличение промышленной инфляции и восстановление потребительского спроса.
В течение 2016 года на валютном рынке наблюдались признаки некоторой стабилизации. В частности, существенно замедлился курсовое обесценивание гривны. Однако через структурные недостатки национальной экономики и неустойчивость внешней конъюнктуры девальвационные риски остаются достаточно ощутимыми.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7451
-
7107
-
6939
-
4178
-
3943
- В прошлом месяце ВВП Украины вырос на 5% 18:12
- Нацкомиссия по фондовому рынку намерена вступить в IOPS 17:36
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,16/27,19 17:20
- На аукцион выставлена дебиторская задолженность перед Реал Банком 16:08
- Совет НБУ дал позитивную оценку действиям правления в 2016 году 15:29