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Совет НБУ дал позитивную оценку действиям правления в 2016 году

01.03.2017 15:29
Совет Нацбанка считает, что правление НБУ смогло мобилизовать все ресурсы и выполнить главную цель
Богдан Данилишин

Совет Национального банка Украины (НБУ) одобрил оценку деятельности правления по выполнению основных принципов денежно-кредитной политики в 2016 году и рекомендации правлению НБУ и правительству.

"Несмотря на финансово-экономические трудности нашего государства, Национальный банк смог мобилизовать все ресурсы и выполнить главную цель, определенную основными принципами денежно-кредитной политики на 2016 год", - отметил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

По словам Данилишина, теперь перед НБУ стоят не менее сложные задачи - добиться ценовой стабильности, стабильности банковской системы и восстановления экономического роста.

Несмотря на достижение целевых ориентиров денежно-кредитной политики в 2016 году, в Украине все еще остаются актуальными риски изменения темпов реформ с неоднозначными перспективами глобального макрофинансового окружения. Существуют риски ускорения потребительской инфляции в текущем году, прежде всего через увеличение промышленной инфляции и восстановление потребительского спроса.

В течение 2016 года на валютном рынке наблюдались признаки некоторой стабилизации. В частности, существенно замедлился курсовое обесценивание гривны. Однако через структурные недостатки национальной экономики и неустойчивость внешней конъюнктуры девальвационные риски остаются достаточно ощутимыми.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк
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