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В прошлом месяце ВВП Украины вырос на 5%

01.03.2017 18:12
Министерство экономического развития и торговли сообщило о пятипроцентом росте экономики по итогам января
Фото: пресс-служба НБУ

Рост экономики Украины в прошлом месяце составил 5,1%, в то время как за аналогичный период прошлого года снизился на 1,6%. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на официальном сайте.

Позитивная тенденция обусловлена двумя факторами - низкой базой сравнения прошлого года, а также ростом цен на мировых товарных рынках на фоне роста инвестиционного спроса, объясняет МЭРТ.

"Около 60% прироста сводного индекса производства было сформировано за счет роста отраслей, направленных на удовлетворение инвестиционных потребностей (строительства, машиностроения, металлургического производства и производства стройматериалов)", - отмечают в Минэкономразвития.

Эксперты ожидают снижения темпов инфляции в первом квартале 2017 года и сохранения тенденции роста экономики, пусть и не столь значительными темпами.

"По итогам I квартала ожидается более умеренная динамика роста по сравнению с январем, что будет обусловлено, во-первых, более высокой базой сравнения прошлого года в феврале-марте, чем в январе, а во-вторых - ощутимым влиянием в краткосрочном периоде блокады железнодорожного сообщения. Но, по нашим оценкам, рост будет сохранен", - говорится в материалах министерства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП
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