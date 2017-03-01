В прошлом месяце ВВП Украины вырос на 5%
Рост экономики Украины в прошлом месяце составил 5,1%, в то время как за аналогичный период прошлого года снизился на 1,6%. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на официальном сайте.
Позитивная тенденция обусловлена двумя факторами - низкой базой сравнения прошлого года, а также ростом цен на мировых товарных рынках на фоне роста инвестиционного спроса, объясняет МЭРТ.
"Около 60% прироста сводного индекса производства было сформировано за счет роста отраслей, направленных на удовлетворение инвестиционных потребностей (строительства, машиностроения, металлургического производства и производства стройматериалов)", - отмечают в Минэкономразвития.
Эксперты ожидают снижения темпов инфляции в первом квартале 2017 года и сохранения тенденции роста экономики, пусть и не столь значительными темпами.
"По итогам I квартала ожидается более умеренная динамика роста по сравнению с январем, что будет обусловлено, во-первых, более высокой базой сравнения прошлого года в феврале-марте, чем в январе, а во-вторых - ощутимым влиянием в краткосрочном периоде блокады железнодорожного сообщения. Но, по нашим оценкам, рост будет сохранен", - говорится в материалах министерства.
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