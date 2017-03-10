Инфографика:Откуда в Украину идут инвестиции
Зарубежный капитал не спешит в Украину. В 2016 году в страну, по данным Госстата, поступило $4,4 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Это на 17 % больше, чем в 2015 году. Львиная доля зарубежного капитала направлена в промышленную отрасль и финансовый сектор. Официальная статистика вселяет оптимизм, но о существенном притоке живых денег в страну не говорит. Такой объем ПИИ обеспечен, прежде всего, докапитализацией дочек российских и других иностранных банков за счет конвертации кредитов материнских компаний. По расчетам Нацбанка, без учета рекапитализации в Украину в прошлом году поступил всего $1,1 млрд.
Полезные данные: Беларусь в 2016 году привлекла $8,5 млрд иностранных инвестиций. По данным Центробанка РФ, в Россию за три квартала прошлого года поступило $11,1 млрд прямых зарубежных инвестиций, Молдова за этот же период, по данным Национального банка Молдовы, привлекла $109 млн, Грузия - $1,3 млрд.
Утверждать, что страна и вовсе не интересна иностранцам - неправильно. По словам президента Американской торговой палаты Андрея Гундера, перспективными секторами в Украине для зарубежных инвесторов остается сельское хозяйство, энергосбережение и IT. В прошлом году ряд западных компаний вложили деньги в украинскую экономику. Например, летом американская Bunge запустила производственно-перегрузочный комплекс стоимостью $180 млн. Европейская компания Unilever построила чайную фабрику на 8,3 млн евро. Но это точечные вливания - инвестиционного бума нет.
Стратегического инвестора отпугивают коррупция, экономическая неопределенность, военный конфликт, промедление с ключевыми реформами (прежде всего, судебной и земельной), ограничения НБУ на вывод капитала. Иностранцы все чаще заходят в Украину опосредованно, через другие юрисдикции. "Приобретение украинского актива может структурироваться через покупку юрлица в офшоре, которое владеет активами в Украине. Также возможна схема, при которой иностранное юрлицо предоставляет кредит украинскому, при этом не входит в акционерный капитал. Обе схемы не попадут в статистику иностранных инвестиций", - объясняет Инна Звягинцева аналитик ИК Adamant Capital.
Основными странами-инвесторами в Украину в прошлом году стали Россия, Кипр, Великобритания. Приток инвестиций из кипрских компаний, которые как правило контролируют резиденты Украины, ощутимо сократился, отток капитала в эту страну также уменьшился. Более чем на треть выросли украинские инвестиции в офшорные Виргинские острова.
Два года назад правительство презентовало Стратегию развития страны до 2020 года, которая стала картой экономических реформ. По плану, ПИИ за период 2015 -2020 годов должны были составить $40 млрд. Но фактический уровень зарубежных инвестиций слишком далек от этого показателя. Стимулировать приток иностранного капитала могла бы большая приватизация, поступления от которой три года подряд закладываются в бюджете на уровне 17 млрд грн. Но после ряда неудачных попыток продать крупные объекты, в масштабную распродажу имущества в этом году мало кто верит.
Сможет ли в 2017 году Украина совершить прорыв в привлечении зарубежного капитала? Опрошенные LIGA.net аналитики полагают, что ПИИ не превысят прошлогоднего результата. "Сильного роста ПИИ в 2017 не ожидаем, они будут примерно на прежнем уровне, если вычесть докапитализацию банков", - предполагает Инна Звягинцева.
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"В лучшем случае - $2,0 - 2,5 млрд. Но, если у нас наконец-то начнется большая приватизация, то может быть больше", - говорит Александр Паращий, глава аналитического отдела ИК Concorde Capital. В 2019 году Украине предстоит выплатить по внешним долгам порядка $6 млрд. Без стабильного притока прямых иностранных инвестиций это будет сделать сложно. "В 2019 году, когда программа МВФ закончится, без ПИИ и с учетом огромных внешних выплат, будет сложно поддерживать валютные резервы на приемлемом уровне", - резюмирует Паращий.
Кристина Болотова
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