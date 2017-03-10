Красный крест увеличил бюджет для работы в Украине

Бюджет Международного комитета Красного креста на услуги в Украине в этром году составит €56 млн

Международный комитет Красного креста (МККК) увеличил бюджет на услуги в Украине на текущий год. Бюджет составил около €56 млн, пишет Укринформ.



"Бюджет на этот год составляет 60 млн швейцарских франков, что примерно равняется $60 млн или €56 млн евро, и эти деньги будут потрачены на территории, где проживают около 500 тыс. жителей вдоль контактной линии, и в первую очередь они будут потрачены на нужды этих людей", - отметил президент МККК Петер Маурер.



Он также пояснил, что МККК в случае необходимости в средине года может пересмотреть бюджет и увеличить его, если в этом будет потребность.



"Мы увеличили бюджет нашей деятельности в Украине. В случае необходимости мы готовы увеличить бюджет", - пояснил Маурер.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.