Красный крест увеличил бюджет для работы в Украине
Международный комитет Красного креста (МККК) увеличил бюджет на услуги в Украине на текущий год. Бюджет составил около €56 млн, пишет Укринформ.
"Бюджет на этот год составляет 60 млн швейцарских франков, что примерно равняется $60 млн или €56 млн евро, и эти деньги будут потрачены на территории, где проживают около 500 тыс. жителей вдоль контактной линии, и в первую очередь они будут потрачены на нужды этих людей", - отметил президент МККК Петер Маурер.
Он также пояснил, что МККК в случае необходимости в средине года может пересмотреть бюджет и увеличить его, если в этом будет потребность.
"Мы увеличили бюджет нашей деятельности в Украине. В случае необходимости мы готовы увеличить бюджет", - пояснил Маурер.
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